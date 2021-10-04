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Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı

04.10.2021 09:27
Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı, System.String[]

Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 28 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı, 72 bin 200 dal boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.???????

Kaçakçılık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı - Son Dakika
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