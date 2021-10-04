Malatya'da kaçakçılık operasyonlarına 3 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2 operasyon düzenlendi.

Ekipler, 28 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı, 72 bin 200 dal boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.???????