İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 105 litre etil alkol, 48 litre el yapımı boğma rakı, 16 litre el yapımı şarap, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya 'da düzenlenen operasyonlarda 169 litre kaçak ve sahte içki ile sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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