Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

08.09.2022 11:26
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ruhsatsız 1 tabanca, 71 fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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