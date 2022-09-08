Operasyonlarda ruhsatsız 1 tabanca, 71 fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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