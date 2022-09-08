Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda ruhsatsız 1 tabanca, 71 fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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