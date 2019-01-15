Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünler bulunduğunu belirlediği bazı adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 7 ayrı adrese yapılan baskınlarda; 145 kilo nargile tütünü, 48 şişe içki ile 6 bin 317 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polisin gözaltına aldığı 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



- Malatya

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