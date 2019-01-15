Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 6 bin 317 deste sigara sarma kağıdı ve 145 kilogram nargile tütünü ile 48 şişe sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 6 bin 317 deste sigara sarma kağıdı ve 145 kilogram nargile tütünü ile 48 şişe sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, 7 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 6 bin 317 deste sigara sarma kağıdı ve 145 kilogram nargile tütünü ile 48 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:43 Kaynak: AA
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu