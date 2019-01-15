Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 6 bin 317 deste sigara sarma kağıdı ve 145 kilogram nargile tütünü ile 48 şişe sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 6 bin 317 deste sigara sarma kağıdı ve 145 kilogram nargile tütünü ile 48 şişe sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 6 bin 317 deste sigara sarma kağıdı ve 145 kilogram nargile tütünü ile 48 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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