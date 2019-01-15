Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

53 dakika önce

Malatya'da KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı tütün ürünleri ile içki ele geçirildi.

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı tütün ürünleri ile içki ele geçirildi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bu operasyonlarda 6 bin 317 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 145 kg gümrük kaçağı nargile tütünü ve 48 şişe el yapımı boğma rakı ile şarap ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde kentte gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 52 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

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