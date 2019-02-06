Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Malatya
'da düzenlenen operasyonda 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, başka illerden kente gümrük kaçağı tütün mamülleri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kentte Suriye
uyruklu şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:58 Kaynak: AA
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