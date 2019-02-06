Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden kente gümrük kaçağı tütün mamülleri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kentte Suriye uyruklu şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:58 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Malatya, Güncel
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