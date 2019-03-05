Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

40 dakika önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.

Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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