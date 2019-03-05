Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu
40 dakika önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya
'da düzenlenen operasyonda 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 698 gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:06 Kaynak: AA
E.yeni Malatyaspor - M.başakşehir Maçında Var Bozuldu
Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış