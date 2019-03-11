Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

MALATYA'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

MALATYA'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık yaptığı belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda 2 bin kaçak sigara ve 65 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yaptı.



- Malatya

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