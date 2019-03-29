Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

52 dakika önce

Malatya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi.

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ayrı kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 2 bin 810 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı, 258 adet gümrük kaçağı cep telefonu bataryası, 142 adet gümrük kaçağı cep telefonu arka kapağı ve 42 adet gümrük kaçağı dokunmatik ekran ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:19 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa
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