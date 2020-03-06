Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Malatya'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak içki ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Malatya il merkezinde bir tekel büfesinde yapılan aramalarda çerez dolabının altındaki bölmede gizlenmiş vaziyette, pet şişelerde satışa hazır sahte ve kaçak toplam 30 adet viski ve rakı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 7 adet 50 gram paketler halinde gümrük kaçağı nargile tütünü ile 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı da ele geçirildi.


Operasyonda 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
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