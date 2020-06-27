Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bandrolsüz makaron, cep telefonu ve nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı ürün sattığı belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 39 bin bandrolsüz makaron, 21 cep telefonu, 25 kilogram nargile kömürü, 8 kilogram nargile tütünü, 11 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.