Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 129 parfüm, 28 saat ve 60 sahte barkod ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu şüpheli bir araç, değişik güzergahlar kullanarak il merkezine giriş yaptığı tespit edilerek, takibe alındı.

M.E.M'nin kullandığı araçta yapılan aramada değişik markalarda gümrük kaçağı 129 parfüm, farklı marka ve modellerde 28 saat ve 60 sahte barkod ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.