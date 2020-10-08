Malatya'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 19 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde şüpheli M.K'nin il dışından gümrük kaçağı nargile tütünü getirerek, piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheli M.K'yi kent merkezinde Mehmet Buyruk Caddesi'nde durdurarak, taşıdığı kolide arama yaptı.

Şüpheli M.K'nin taşıdığı kolide 19 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, şüpheliye yasal işlem yapıldı.