İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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