Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da kaçak 1 milyon 85 bin makaron ile 35 bin 685 sigara sarma kağıdı ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satışı yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

E.T'yi operasyonla gözaltına alan ekipler, şüphelinin iş yeri ve 2 deposunda yaptığı aramada, kaçak 1 milyon 85 bin makaron ile 35 bin 685 sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Sahte isimlerle gelen kargoları şüpheliye teslim eden A.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.