Ekipler, 879 bin bandrolsüz makaron, 5 bin 715 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 954 gümrük kaçağı sigara, 147 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 100 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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