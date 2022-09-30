Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

30.09.2022 12:38
Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, 879 bin bandrolsüz makaron, 5 bin 715 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 954 gümrük kaçağı sigara, 147 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 100 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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