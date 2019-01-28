Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

7 dakika önce

Malatya'da gerçekleşen 4 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak telefon, ilaç ve elektronik sigara likidiyle cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Malatya'da gerçekleşen 4 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak telefon, ilaç ve elektronik sigara likidiyle cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda kaçak 50 cep telefonu, 2 bin 490 ilaç ve 85 elektronik sigara likidiyle bin 820 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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