Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Malatya'da gerçekleşen 4 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak telefon, ilaç ve elektronik sigara likidiyle cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya'da gerçekleşen 4 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak telefon, ilaç ve elektronik sigara likidiyle cinsel içerikli ürün ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda kaçak 50 cep telefonu, 2 bin 490 ilaç ve 85 elektronik sigara likidiyle bin 820 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

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