Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

10 dakika önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.

Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA

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