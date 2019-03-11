Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele
10 dakika önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya
'da düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yaptı.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 65 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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