Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.





Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 810 cep telefonu erkanı, 258 cep telefonu bataryası ve 142 cep telefonu kapağıyla 42 dokunmatik ekran ele geçirdi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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