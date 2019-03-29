Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele
58 dakika önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 810 cep telefonu erkanı, 258 cep telefonu bataryası ve 142 cep telefonu kapağıyla 42 dokunmatik ekran ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:15 Kaynak: AA
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