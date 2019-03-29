Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele

58 dakika önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 810 kaçak cep telefonu ekranı ile aksesuarları ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.


Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 810 cep telefonu erkanı, 258 cep telefonu bataryası ve 142 cep telefonu kapağıyla 42 dokunmatik ekran ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:15 Kaynak: AA

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