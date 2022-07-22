Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

22.07.2022 14:28
Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çevreli Mahallesi'nde, B.K. isimli genç kızı kaçırmak için bir eve giden E.E. (23), burada baba Ziya K. ile karşılaştı.

Ziya K'yi pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, olay yerinden kaçmaya çalışan genç kız ile annesi S.K'nın bulunduğu araca da ateş açtı.

İsabet alan araçta yaralanan olmazken, E.E. olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, zanlıyı Güveçli Mahallesi'nde bir konteynerin içerisinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.E, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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