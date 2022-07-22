Ziya K'yi pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, olay yerinden kaçmaya çalışan genç kız ile annesi S.K'nın bulunduğu araca da ateş açtı.

Çevreli Mahallesi'nde, B.K. isimli genç kızı kaçırmak için bir eve giden E.E. (23), burada baba Ziya K. ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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