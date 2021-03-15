Malatya'da kadın hekimler fidan dikti - Son Dakika

Malatya'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından, "Dünyayı kurtarmak için bir adım atabilirsiniz" sloganı ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çamurlu Mahallesi civarında düzenlenen programa kadın hekimlerle KAHEV bursiyerleri katıldı.

Hekimler adına konuşan Uzm. Dr. Leman Acun Delen, eğitim hayatları boyunca zorlu ve uzun yollardan geçen, ülkenin aydınlık geleceği için eğitimin önemini kavramış, bu yolda üzerine düşen sorumlulukların bilincinde kadın hekimler olarak üyeleri ve gönüllüleriyle daha da büyümeyi ve yepyeni projelerle daha çok gencin elinden tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Delen, şöyle devam etti:

"KAHEV iklim krizi ve küresel ısınmaya karşı yapacağı orman çalışmalarının ilkini Malatya'da gerçekleştirdi. Her ilimize bir orman hedefi için çalışmalarına devam edecek olan KAHEV, ülkemizin gelişmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile kadın hekimlerimiz ile bir araya gelerek birer fidan dikip vakfımız adına bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Emeği geçenlere ve katılımcılarımıza gönülden teşekkürler."

Etkinlikte bin fidan dikildi.