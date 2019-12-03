Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Kadın için" oyununa ilgi
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Malatya'da "Kadın için" oyununa ilgi

7 saat önce

Malatya'da sahnelenen, "Kadın için" isimli tiyatro oyunu ilgi gördü.

Malatya'da

Malatya'da sahnelenen, "Kadın için" isimli tiyatro oyunu ilgi gördü.


Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatroda, Türkiye'de son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ele alındı. Yönetmen ve oyuncu Hasan Bulğak, tiyatroyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün, Sanat ve Eğitim Mutfağı olarak bir etkinlik düzenledik. Kadın için tiyatro oyununa vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bulğak, " Son zamanlarda kadın cinayetleri yine devam ediyor. Ne yazık ki cinayetlerde öldürülen bayanları görüyoruz. Bizde bu gün farkındalık oluşturmaya çalıştık. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Tiyatro gösterilerimiz devam edecek. Anlamlı projelerimiz olacak" şeklinde konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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