Malatya'da Kadın Kursiyerlerden "El Emeği Göz Nuru Sergisi"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünler "El Emeği Göz Nuru Sergisi" ile beğeniye sunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünler "El Emeği Göz Nuru Sergisi" ile beğeniye sunuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezinin kadınlara yönelik sosyal merkezlerden biri olduğuna değindi.



Serginin açılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Çalık, "Bu mekanda bu işleri yapmak her babayiğidin harcı değil. Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi' dahil olmak üzere birçok el işi ürünümüzü burada gördük. Çeyizlerdeki nakışlar, gümüş tabaklar değerlendirilmiş. Muhteşem bir geri dönüşüm sağlanmış. Yüreklerini ortaya koyan bütün kadınlarımızı canı gönülden kutluyorum. Hocalarımızın ellerine, yüreklerine sağlık. Diktikleri elbiseler, işledikleri nakışlar, yaptıkları saçlar onlara bereketle dönsün inşallah." ifadelerini kullandı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat da üretime katkı sağlayan kadınlarla gurur duyduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

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