Malatya'da Kadın ve Oğlu, Tartıştığı Nişanlıyı Öldürdü İddiasıyla Tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartıştığı nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla polise teslim olan kadın ve oğlu tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu Sokak'ta Asuman B. (43), nişanlısı Ulaş K. (44) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Asuman B. nişanlısını bıçakla göğsünden yaraladı.

Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ulaş K. kurtarılamadı.

Asuman B. suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

Öte yandan soruşturma kapsamında Asuman B'nin oğlu M.T.U da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın ve oğlu tutuklandı.