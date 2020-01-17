Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 1. Dönem Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 1. Dönem Toplantısına, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında, valiliklerin ve kolluk birimlerinin görev ve sorumluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumluluklar anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgede "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" için atılacak olan adımlar, toplantıya katılanlarla paylaşıldı.