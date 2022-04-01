Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

01.04.2022 10:14
Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un katılımıyla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un katılımıyla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısında yılın ilk üç ayında yapılan çalışmalar ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce verilen istatistiklerin ardından Risk Analizi Değerlendirme Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü.

Adli birimler tarafından elektronik kelepçe vakaları hakkında bilgiler verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturabilecek çalışmaların planlanması ve iyi uygulama örneklerinin duyurularak yaygınlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların planlanması gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Baro Başkanı Onur Demez ilgili kurum müdürleri, belediye ve üniversite temsilcilerinin katıldı.

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Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika


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