Malatya'da Kafasına kiremit düşen işçi yaralandı
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Malatya'da Kafasına kiremit düşen işçi yaralandıMALATYA - Malatya'da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
'da Kafasına kiremit düşen işçi yaralandı
MALATYA - Malatya'da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı.
Olay Battalgazi
ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Göztepe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalıştığı sırada 3'üncü katta,zeminde istiflenmiş bir şekilde bulunan kiremitlerin üzerine düşen bir başka kiremit sekerek Mehmet C.'nin kafasına isabet etti.
Kafasına isabet eden kiremit nedeniyle yaralanan inşaat işçisi arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
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