Son Dakika Haberleri: Malatya'da kafasına kiremit düşen işçi yaralandı
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Malatya'da kafasına kiremit düşen işçi yaralandı

33 dakika önce

Malatya'da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı.

Malatya'da kafasına kiremit düşen işçi yaralandı, System.String[]
Malatya'da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Göztepe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalıştığı sırada 3'üncü katta, zeminde istiflenmiş bir şekilde bulunan kiremitlerin üzerine düşen bir başka kiremit sekerek Mehmet C.'nin kafasına isabet etti. Kafasına isabet eden kiremit nedeniyle yaralanan inşaat işçisi arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
Battalgazi, İşçi, Malatya, 3. Sayfa
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