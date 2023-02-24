Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para

24.02.2023 16:54
Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da lise binasında kalan iki sağlık görevlisi, okulun bazı eşyalarını kullanmaları dolayısıyla not ve bir miktar para bırakarak kentten ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da lise binasında kalan iki sağlık görevlisi, okulun bazı eşyalarını kullanmaları dolayısıyla not ve bir miktar para bırakarak kentten ayrıldı.

Depremde görevlendirildikleri Malatya'daki Yeşilyurt Yusuf Kenan Anadolu Lisesi'nde kalan Erzurum UMKE ekibinden iki sağlık çalışanı, okuldan ayrılırken bir not yazarak idare odası kapısının altına bıraktı.

Notun yanı sıra 230 liranın olduğu zarfı alan Okul Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Notta "Malatya ilinde büyük depremden dolayı görev aldık. Okulunuzun bazı giderlerini kullandık. Üzerimizde olan parayı bırakıyorum. Az olduğunu biliyorum. Vefat edenlerin ruhları şad olsun, enkazdan sağ olarak çıkan vatan evlatlarına da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçıların bıraktığı not ve para duygulandırdı Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçıların bıraktığı not ve para duygulandırdı Başkan Sülük, Ankara milletvekilleri ile sahada incelemelerde bulundu Başkan Sülük, Ankara milletvekilleri ile sahada incelemelerde bulundu

Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan 'duygulandıran not' ve para - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Beşiktaş macerası sona mı eriyor? Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif
20:27 Son Dakika: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:38 Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı listelendi! Aralarında Türkiye'den tek yer var
19:26 11 sezondur ülkemizde forma giyiyordu! Başarılı kaleci Ruud Boffin futbolu bıraktı
18:02 Konut kredilerinde limit güncellendi: 5 milyon liranın altındaki daireler için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek
18:00 Görüntüler ortaya çıktı! Dünya, Pique'nin annesinin Shakira'ya yaptığını konuşuyor
17:41 Trabzonspor, İsviçre'ye gelen binlerce taraftarını unutmadı: Derin üzüntü içerisindeyiz
16:30 Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı
16:48 Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçıların bıraktığı not ve para duygulandırdı
17:26 Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 21:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement