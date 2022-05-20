Kaldırımda yürürken dengesini kaybedip kayalık alana düşen kadın kurtarıldı

Malatya'da kaldırımda yürürken dengesini kaybedip kayalık alana düşen kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Melek Y, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sakinler Sokak'ta kaldırımda yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten kayalıkların olduğu alana düştü.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin indiği bölgeden çıkarılan kadın, düştüğü bölgeden alınarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi.

Melek Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.