Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kovid-19 denetimine katıldı
01.05.2021 14:45
Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma denetimlerine katıldı.
Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma denetimlerine katıldı.
Bıçak, Malatya- Elazığ kara yolu Kömürhan Köprüsü mevkiindeki polis kontrol noktasında denetimlere katıldı.
Araç şoförleriyle ve yolcuların evraklarını kontrol eden Bıçak, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını inceledi.
Seyahat kısıtlamasına uyan ve yetkili makamlardan izin alarak yola çıkan şoför ve yolculara Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve AK Parti ilçe teşkilatı tarafından iftarlık yemek dağıtıldı.
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