Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy'dan 4 mahalleye ziyaret - Son Dakika
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Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy'dan 4 mahalleye ziyaret

12.09.2022 18:18
Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy'dan 4 mahalleye ziyaret

Malatya'da Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Gülenköy, Yenidamlar, Akça ve Karaağaç mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya'da Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Gülenköy, Yenidamlar, Akça ve Karaağaç mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gülenköy, Yenidamlar, Akça ve Karaağaç mahallelerini ziyaret eden Aksoy, vatandaşlarla görüştü, talep ve önerileri dinledi.

Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu sayede muhtar ve vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek, değerlendirme imkanımız oluyor. Kanunlar çerçevesinde devletimizin her türlü imkanlarını kullanarak, vatandaşlarımızın problemlerini çözmek bizim en önemli görevimizdir." dedi.

Kaymakam Aksoy'a ziyaretlerinde Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amiri Vekili Harun Ercan ve İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş da eşlik etti.

YORUMLAR
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Kale ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı Kale ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy'dan 4 mahalleye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy'dan 4 mahalleye ziyaret - Son Dakika
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