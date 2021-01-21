Malatya'da kamu kurumundan 50 bin liralık kurşun levhaları çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bahçe kısmında bulunan 50 bin lira değerinde kurşun levhaları çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?