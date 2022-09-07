Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı

07.09.2022 13:30
Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Malatya'da kamyon ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'da kamyon ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.K. (51) idaresindeki 44 PF 121 plakalı kamyon ile C.K. (65) yönetimindeki 44 T 0897 plakalı taksi, Malatya- Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (4) ve R.A. (65) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.K. ile R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan'dan Bakan Kurum'a ziyaret Başkan Gürkan'dan Bakan Kurum'a ziyaret Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı Karabük Tanıtım Günleri'ne davet için altınlı ve safranlı lokum dağıtıldı
Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:42:58. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement