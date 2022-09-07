Malatya'da kamyon ile taksi çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Malatya'da kamyon ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. (51) idaresindeki 44 PF 121 plakalı kamyon ile C.K. (65) yönetimindeki 44 T 0897 plakalı taksi, Malatya- Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (4) ve R.A. (65) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.K. ile R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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