Malatya'da kamyon yoldan çıktı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

???? Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun yoldan çıkarak kenardaki kayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Metin Karaaslan yönetimindeki 44 D 012 plakalı elektrik malzemeleri taşıyan kamyon, D-300 kara yolunun Yukarıulupınar Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.
Kazada, şoför Karaaslan ve kamyondaki Mehmet Akyıldız yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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