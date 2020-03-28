Malatya'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Malatya'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İl merkezinden Hekimhan ilçesi istikametine giten Bülent Kayar (43) idaresindeki 44 BN 436 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Doğan G'nin (55) kullandığı 04 DC 88 plakalı kamyon ile Yazıhan İlçesi kum ocakları mevkisinde çarpıştı.

Hekimhan Kaymakamlığında yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Bülent Kayar, olay yerinde yaşamını yitirdi.