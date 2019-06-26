Malatya'da kamyonet dereye devrildi: 2 yaralı
38 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:29 Kaynak: AA
'nın Hekimhan
ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya- Sivas
kara yolunun Hasançelebi
mevkisinde Hasan Kaldırım yönetimindeki 23 VK 128 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay
Deresi'ne devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Melisa Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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