Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Garip Çulcu (43) yönetimindeki 27 ABD 229 plakalı çocuk bezi yüklü kamyonet, Malatya-Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bir süre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü, ağır yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan Çulcu, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası yola savrulan çocuk bezleri toplanırken, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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