Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.D. idaresindeki 44 ACN 609 plakalı kamyonet, Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki B.Ç. ve D.D. 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika