Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Malatya'da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 01 AAK 74 kamyonet, Malatya- Sivas kara yolu Sütlüce mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan T.M, M.Y, H.T. ve C.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.