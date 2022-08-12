Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

12.08.2022 14:59
Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da, kamyonetin kasasından kuru kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, kamyonetin kasasından kuru kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlıkla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Battalgazi ilçesinde kamyonetten yaklaşık 100 kilogram kuru kayısıyı çalarak, satmaya hazırlanan 2 zanlı suç üstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kayısılar ise sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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