Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Meksika'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 23 ölü, 30 yaralı

CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var