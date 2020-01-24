Malatya'da kamyonun altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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Malatya'da kamyonun altında kalan işçi öldü

6 saat önce

Malatya'da yol çalışması esnasında kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Malatya'da kamyonun altında kalan işçi öldü, System.String[]

Malatya'da yol çalışması esnasında kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'ndeki yol çalışmasında görevli işçi Mevlüt Kaya (39), çalışma sırasında geri manevra yapan 44 BA 561 plakalı kamyonun altında kaldı.

Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü S.İ. (49), gözaltına alındı.

Kaya'nın cenazesi otopsi yapılamak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Yeşilyurt, Malatya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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