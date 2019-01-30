Malatya'da Kan Bağışına Destek
9 dakika önce
Malatya'da kan bağışına destek Muhtar adayları topluca kan bağışında bulunduMALATYA - Kış aylarında bağışçı sayısının düşmesi ile kan stoklarında ciddi azalmaların yaşanması karşısında Malatya'da muhtar adayları topluca kan bağışında bulundu.
Malatya
'da kan bağışına destek
Muhtar adayları topluca kan bağışında bulundu
MALATYA - Kış aylarında bağışçı sayısının düşmesi ile kan stoklarında ciddi azalmaların yaşanması karşısında Malatya'da muhtar adayları topluca kan bağışında bulundu. Kızılay
'ın geçtiğimiz günlerde stoklarda düşüş yaşandığını açıklaması ile duyarlı bir çok vatandaş, kan bağışında bulunuyor. Malatya'da da bu çağrıya sessiz kalmayan çeşitli mahallelerden 15 mahalle muhtar adayı Kızılay Kan Merkezine giderek bağışta bulundu. Muhtar adayları, özellikle kış ayında bağışlarda azalma olduğunu bu nedenle her kesin bağışta bulunmaları gerektiğini söyledi.
"Vücudumuzun zekatı kan vermek olsun, verende alanda şifa bulsun" sloganı ile kan veren muhtar adayları adına konuşan Serkan
Aybar, "Kızılay'a herkesten kan bağışı yapması için böyle bir proje başlattık. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:02 Kaynak: İHA
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