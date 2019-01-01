Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kan Davalılar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Kan Davalılar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

49 dakika önce

MALATYA'da, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Fehti Aksoy (39) hayatını kaybetti, Nihat K.(38) ise yaralandı.

Malatya'da Kan Davalılar Arasında Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
MALATYA'da, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Fehti Aksoy (39) hayatını kaybetti, Nihat K.(38) ise yaralandı. Polis olaya karışan Sami U.'yu (54) gözaltına aldı. 

Olay, akşam saatlerinde Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çay ocağında karşılaşan ve aralarında kan davası olduğu öğrenilen Sami U. ile Fethi A. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Fethi A.'nın akrabası Nihat K.'nın da dahil olmasıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kavgada Sami U. üzerindeki bıçakla Fethi A.'yı yaraladı. Nihat K. ise aracındaki av tüfeğini getirerek Sami U.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan kurtulan Sami U. bıçakla Nihat K.'yı da yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar,  ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Fethi  A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Nihat K.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Sami U.'yu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

Polis, Malatya, 3. Sayfa
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