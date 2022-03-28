Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı - Son Dakika
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Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı

28.03.2022 11:50
Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı

Malatya'da polis ekipleri tarafından kanadı kesilmiş halde bulunan karga koruma altına alındı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından kanadı kesilmiş halde bulunan karga koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi Fatih Mahallesi'nde devriye hizmeti sırasında yol kenarında tek kanadı kesilmiş karga buldu.

HAYDİ polisi tarafından ilk müdahalesi yapılan karga, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü.

Tedavisi yapılan ve iyileşme süreci boyunca HAYDİ ekibinin gözetiminde kalacak olan karga, daha sonra doğaya salınacak.

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Malatya, Fatih, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kanadı kesilmiş halde bulunan karga korumaya alındı - Son Dakika
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