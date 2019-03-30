Malatya'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük
58 dakika önce
Malatya'nın Darende ilçesinde kanalizasyon çalışması esnasında oluşan göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
Malatya
'nın Darende
ilçesinde kanalizasyon çalışması esnasında oluşan göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
İlçenin Yazıköy
Mahallesi'nde kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda çalışan Selçuk
Akan (18) kayan toprağın altında kaldı.
Diğer işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yürüttüğü 1 saatlik çalışma sonucunda Akan kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi 112 Acil Servis
ekipleri tarafından yapılan Akan, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
'nde kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: AA
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