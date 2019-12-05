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Malatya'da kanserle mücadele konferansı

6 saat önce

Malatya'da kanserle mücadele konusunda düzenlenen konferansa yoğun katılım oldu.

Malatya'da kanserle mücadele konferansı, System.String[]

Malatya'da kanserle mücadele konusunda düzenlenen konferansa yoğun katılım oldu.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen konferansta, bir üniversitenin Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rana Sanyal verdi. Prof. Dr. Sanyal, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları hakkında sinevizyon gösterisi eşliğinde bilgiler verdi. Dönemin en büyük sağlık sorunlarından birinin kanser olduğunu belirten Prof. Sanyal, "Kanser, DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır" dedi. Dünya genelinde 2018 yılında 17 milyon yeni teşhisin konulduğunu açıklayan Sanyal, 2035 yılında bu rakamın yüzde 70 oranında artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Sanyal, dünya genelindeki her 6 ölümden birinin sebebinin kanser olduğunu kaydetti. İlaçlar hakkında güncel bilgileri paylaşan Sanyal, ilaç geliştirme ile ilgili süreçleri anlatarak ilaç yapımının önemi üzerinde durdu. Tekfen Holdingin de destek verdiği Açık Ders etkinlikleri kapsamında Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı (GEDSET) Malatya'da vatandaşlara eğitim vermişti. İkinci program olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz" konulu konferansından sonra bu hafta üçüncü program olarak da Prof. Dr. Rana Sanyal, "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?" konulu konferans programını gerçekleştirdi.


Açık Ders etkinlikleri kapsamında son olarak 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00'da Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan "Tarımda Yenilikçi Uygulamalar" isimli konferansı verecek. Ücretsiz düzenlenen programların sonuncusu olan konferansa da tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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