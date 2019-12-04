Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" paneli düzenlendi
Son Dakika Sağlık Malatya'da 'Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var' paneli düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" paneli düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal'ın katılımıyla "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" konulu panel düzenlendi.

Malatya'da

Malatya'da, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal'ın katılımıyla "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" konulu panel düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan ve 4 yıldır "Açık Dersler" adı altında düzenlediği seminer dizisi, Tekfen Holding desteğiyle Anadolu'ya taşınarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Prof. Dr. Rana Sanyal, kentte ikincisi tertiplenen "Açık Dersler"de "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" konusunu ele aldı.

Bir ilacının geliştirilebilmesi için yapılan bilimsel çalışmaları aşamalar halinde anlatan Sanyal, elde edilen ilacın önce hayvanlarda denendiğini daha sonra ise insanlarda denendiğini kaydetti.

Sanyal, üretilen ilacın ilgili kurum tarafından onaylanmasının ardından eczanelerde satılmaya başlandığını belirtti.

Türkiye'de ilaç geliştirilmesi konusunda bazı ön yargılar olduğunu anlatan Sanyal, şöyle devam etti:

"Türkiye'de neden ilaç geliştiremediğimize ilişkin defalarca sunumlar dinledim, yüzün üzerindedir. İki tabumuz var, çok inandığımız, milletçe benimsediğimiz. Bunlardan biri diyor ki 'Bu ilaç keşfi 10-15 yıl sürer, o kadar çok uzun. Bizim vaktimiz yok öyle şeylere. Bir de bu iş çok pahalı'. İkinci çok inandığımız şey 'Biz yeni bir ilaç geliştiremeyiz, çok uzun bu ya bir muadil ilaç geliştireceğiz, jenerik yapacağız yahut biz eş değer bir ürün yapabiliriz. Bunları yapabilmek içinde bizim finansal tek modelimiz bizim devletin alım garantisidir. SGK parasını öder, biz de o ilacı üretiriz.' Böyle bir iki tane çok ciddi inandığımız tabumuz var."

Sanyal ayrıca, kanser türleri ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgilendirme yaptı.

Boğazici Üniversitesi, Malatya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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